Сорванная стройка и фальшивые права: в Калининграде бизнесмена приговорили к шести годам за мошенничество

В Калининграде директора строительной компании приговорили к шести годом колонии за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда.

Зимой 2015 года ранее судимый за мошенничество мужчина убедил двоих клиентов заключить договор с его фирмой. По документам, компания должна была построить два дома — в Гурьевском и Багратионовском районах. Однако её сотрудники выполнили работу частично.

Летом того же года мужчина разместил в интернете объявление "об оказании услуг по оформлению документов любой сложности". На него откликнулся житель области, который попросил злоумышленника заменить их с супругой водительские права.

"При этом Н. сообщил мужчине, что за 30 000 рублей окажет содействие по замене водительских удостоверений без их фактического участия в сдаче теоретической и практической частей экзамена, на что последний согласился и передал денежные средства, однако услуги оказаны не были", — говорится в сообщении ведомства.

Центральный районный суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы. Однако выяснилось, что на тот момент мужчина отбывал условный срок за другое преступление. Поэтому по совокупности приговоров ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет колонии общего режима.