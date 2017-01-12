Директора калининградской управляющей компании обвинили в хищении более миллиона рублей
Прокурор Центрального района Калининграда утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО "Европейская управляющая жилищно-эксплуатационная компания". Мужчина обвиняется в хищении более одного миллиона рублей путём мошенничества. Об этом сообщили в прокуратуре.
Следствие полагает, что директор управляющей компании похитил деньги, полученные от управления обслуживанием, эксплуатацией и ремонтом недвижимого имущества в период с ноября 2013 года по апрель 2014 года. Являясь главой УК, мужчина одновременно зарегистрировал на своё имя ИП. Договоров между управляющей компанией и индивидуальным предпринимателем не было заключено. При этом директор перечислял деньги компании на счёт своего ИП.
Чтобы скрыть преступные действия, калининградец изготовил поддельные документы о выполненных управляющей компанией работах и оказанных ИП услугах. В результате незаконной деятельности на счёт индивидуального предпринимателя было перечислено более миллиона рублей.
Уголовное дело было направлено в суд, где его рассмотрят по существу. Дата заседания пока не известна.
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