Два калининградца пытались перебросить через забор ИК-9 героин, MDMA и коноплю (фото)

Во вторник, 10 января, сотрудники ИК-9 на Советском проспекте поймали двоих калининградцев, которые пытались доставить в колонию наркотики. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН России.



"В ходе досмотра у задержанных был изъят полиэтиленовый перемотанный лейкопластырем свёрток, в котором находились 100 условных доз предположительно наркотического средства, а также 6 таблеток синего цвета в форме кристаллов и свёрток из фольги с веществом растительного происхождения", — говорится в сообщении ведомства.



После экспертизы стало ясно, что подозреваемые пытались доставить в колонию строгого режима 2,58 грамма героина, 1,56 грамма MDMA и 2,27 грамма конопли. В отношении одного из злоумышленников возбудили уголовное дело. Известно, что молодому человеку 25 лет и он постоянно живёт на территории Калининграда.