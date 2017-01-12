Два калининградца пытались перебросить через забор ИК-9 героин, MDMA и коноплю (фото)
Фото пресс-службы УФСИН по Калининградской области
Во вторник, 10 января, сотрудники ИК-9 на Советском проспекте поймали двоих калининградцев, которые пытались доставить в колонию наркотики. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН России.
"В ходе досмотра у задержанных был изъят полиэтиленовый перемотанный лейкопластырем свёрток, в котором находились 100 условных доз предположительно наркотического средства, а также 6 таблеток синего цвета в форме кристаллов и свёрток из фольги с веществом растительного происхождения", — говорится в сообщении ведомства.
После экспертизы стало ясно, что подозреваемые пытались доставить в колонию строгого режима 2,58 грамма героина, 1,56 грамма MDMA и 2,27 грамма конопли. В отношении одного из злоумышленников возбудили уголовное дело. Известно, что молодому человеку 25 лет и он постоянно живёт на территории Калининграда.
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