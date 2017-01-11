38-летняя калининградка зарезала любовника в новогоднюю ночь
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде 38-летнюю местную жительницу подозревают в убийстве любовника. Об этом сообщает региональное управление СК.
По версии следствия, подозреваемая зарезала 41-летнего сожителя в новогоднюю ночь в квартире на улице Музыкальной. Перед этим она поссорилась со своим возлюбленным.
"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате стабильной внутренней кровопотери вследствие полученной колото-резаной раны груди справа, проникающей в брюшную полость, с повреждением печени", — говорится в сообщении.
Следствие решает вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.
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