38-летняя калининградка зарезала любовника в новогоднюю ночь

В Калининграде 38-летнюю местную жительницу подозревают в убийстве любовника. Об этом сообщает региональное управление СК.



По версии следствия, подозреваемая зарезала 41-летнего сожителя в новогоднюю ночь в квартире на улице Музыкальной. Перед этим она поссорилась со своим возлюбленным.



"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате стабильной внутренней кровопотери вследствие полученной колото-резаной раны груди справа, проникающей в брюшную полость, с повреждением печени", — говорится в сообщении.



Следствие решает вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.