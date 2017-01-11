На Советском проспекте из-за проблем с водопроводом образовалась наледь в половину проезжей части (фото)

На Советском проспекте в Калининграде, между домами 186 и 188, на проезжей части образовался толстый слой наледи из-за вытекающей на улицу воды. Об этом Клопс.Ru сообщил местный водитель Николай.
По словам очевидца, ледяная лужа появилась на дороге 10 января из-за воды, которая вытекает на асфальт из прорвавшейся водопроводной трубы. Машины, попадая в яму изо льда, рискуют получить серьёзные повреждения.
"Недавно там ехал микроавтобус, попал туда, да так врезался, что у него аж бампер отлетел, — рассказывает мужчина. — Один мой знакомый ехал там, зацепился днищем и не смог выехать. Пришлось останавливать проезжающий мимо манипулятор и платить деньги, чтобы вытащить машину оттуда. Даже джипы там на брюхо садятся".
По словам Николая, трубу в этом месте регулярно прорывает последние полгода.
"Если раньше там было 15 сантиметров воды, то теперь — все 30, — жалуется Николай. — При этом ни одна организация не хочет брать на себя ответственность и отремонтировать трубу".
В пресс-службе Водоканала заявили Клопс.Ru, что о течи знают, но не могут её устранить, так как повреждённые коммуникации находятся в ведении главного управления жилищным фондом.
Принадлежащие Минобороны здания, которые находятся на проблемном участке, обслуживает управляющая компания ООО "ГУЖФ". Правда, дозвониться до УК не удалось.
В городской администрации также не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и посоветовали жителям обращаться с жалобами в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 59-64-00.
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