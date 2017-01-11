В Калининграде суд на 90 дней приостановил работу столовой "Ромб" за антисанитарию

Деятельность калининградской столовой "Ромб" на ул. Богдана Хмельницкого приостановили на 90 дней из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщается на сайте суда Московского района.

"Суд квалифицировал действия ООО "Ромб" по ст. 6.6. КоАП РФ как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи, её хранении и реализации населению", — говорится в сообщении инстанции.



Вина компании подтвердилась в том числе благодаря фотографиям, сделанным в ходе проверки столовой.



"С учётом того что в судебном заседании была бесспорно доказана угроза жизни и здоровью граждан в связи с допущенными ООО "Ромб" нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, суд назначил юридическому лицу более строгий вид наказания", — поясняет пресс-служба суда.