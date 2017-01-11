Во вторник на дорогах Калининградской области сбили двоих пешеходов-пенсионеров
10 января в Калининградской области под колёса машин попали двое — мужчина и женщина, оба пенсионного возраста.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, около 13:10 в Гвардейске, на улице Тельмана, водитель "Хонды" сбила 55-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирована.
Около 17:30 в Правдинске, на улице Вокзальной, водитель "Рено" совершил наезд на 66-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне "зебры". Мужчина тоже получил травмы.
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