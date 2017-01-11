33-летний калининградец перед Новым годом украл в подарок туалетную воду
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, которого подозревают в краже туалетной воды Eisenberg из магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Злоумышленник пришел в один из магазинов города 30 декабря. Там он подобрал подходящий мужской аромат, который стоил более шести тысяч рублей. По данным ведомства, подозреваемый хотел его кому-то подарить. Задержали мужчину сотрудники уголовного розыска.
"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет", — говорится в сообщении пресс-службы.
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