"Жалеем, что не вызвали платную скорую": очевидцы ДТП под Светлогорском рассказали о гибели 18-летней пассажирки "Опеля"

За день до Нового года в ДТП на светлогорской трассе погибла 18-летняя калининградка. "Опель Корса", в котором она ехала, врезался в отбойник на 23-м километре, вылетел в кювет и перевернулся. Очевидцы сразу стали звонить в скорую. По их словам, врачи приехали примерно через 50 минут и опоздали: к тому моменту девушка была мертва больше получаса. Медики эту информацию опровергают. Свидетели аварии и мама ещё одной пассажирки машины рассказали Клопс.Ru о том, как они пытались спасти Полину и что происходило на месте трагедии в первые часы.

"Мама, я вся в крови"

Вечером 30 декабря 18-летние Полина, Маша и Даша поехали из Калининграда погулять в Светлогорск. Полина находилась на заднем сидении автомобиля, Маша — за рулём, Даша — рядом с ней.



Именно она первой смогла выбраться из покорёженной машины через окно и помогла вылезти Маше. Полину вытащили проезжающие мимо мужчины. Сейчас девочке очень сложно говорить о том дне. Она впервые в своей жизни увидела смерть близкого человека.



"Моя дочь и Полина дружили с младших классов, — рассказывает мама Даши Наталья. — Полина отличница и медалистка, поступила в университет, собиралась замуж. Она с детства бывала в нашем доме, была мне как родная..."

Фото со страницы погибшей Полины Б.



Уже после аварии Даша скажет маме, что заднее сидение машины должна была занять она. В последний момент Полина буквально заставила подругу выйти и пересесть вперёд.

"Она не была пристёгнута ремнями, в пути захотела прилечь на сиденья, — рассказывала Даша маме. — Когда мы подъезжали к этому повороту, я испугалась: это очень опасный участок, я будто почувствовала смерть. В этот момент мне пришла СМС, я отвлеклась на мобильник, и тут же мы вылетели с трассы… Машина перевернулась и упала в ров с водой".

Спустя несколько минут после того, как Даша выбралась из машины, она стала звонить маме.

Примерно в половине девятого раздался звонок от дочери, срывающимся голосом она кричала в трубку: "Мама, мы попали в страшную аварию, я вся в крови!". Даша с трудом объяснила, где они находятся, я сразу начала звонить мужу, родственникам. В скорую прорваться не могла: занято, занято, занято… Между звонками я набирала Дашу, а она кричала только: "Мама, Полина, мама, Полина! Мы не можем её вытащить!"

"Скорой нет"

Крыша автомобиля утонула в придорожной канаве с водой. Заведённая перевернувшаяся машина начала дымиться. Тогда, по словам Натальи, её дочь подумала, что они все погибнут.

Фото сообщества автомобилистов Калининграда и области



После того как стало ясно, что Полину своими силами не вытащить, девушка побежала на дорогу и стала тормозить машины. Маша от шока не могла сдвинуться с места.

Вскоре за мной приехал муж и мы помчались в сторону Светлогорска. Всё это время Даша кричала в трубку, что врачей нет. На выезде из города мы обогнали скорую помощь, которая ехала к месту аварии. Медики приехали через 20 минут после нас. То есть в общей сложности почти через час после ДТП.

Когда она приехала на место, то увидела, что Полина лежит на земле. Вытащить её помогли водитель и пассажиры проезжавшей мимо маршрутки. По словам одного из них, девушка находилась без сознания, а её тело и голова были на четверть погружены в воду.



Даша утверждала, что, когда её подругу наконец достали из автомобиля, она всё ещё была жива.

Фото сообщества автомобилистов Калининграда и области



"Сотрудников ГИБДД просили позвонить в МЧС, но инспекторы сказали ждать скорую и наблюдали, как обычные люди пытались спасти Полину".

"С каждой минутой жизнь угасает"

Калининградка Светлана (имя изменено — Прим. ред.) была одной из тех, кто остановился около покорёженной машины, увидев аварию. По её словам, Полина была жива ещё примерно пятнадцать минут после того, как её достали из машины. А скорой не было почти час.

Я положила ей под голову куртку. Живущая рядом женщина принесла одеяла. Подруга пострадавшей в панике искала нашатырь. Когда его поднесли к лицу девушки — не было никакой реакции. Одна из подошедших пассажирок маршрутки оказалась фармацевтом. Мы посмотрели зрачки девушки: на свету они слегка сузились, прощупывался небольшой пульс. Та женщина начала делать пострадавшей искусственное дыхание и массаж сердца — реанимировала её до приезда медиков. Всё это время мы не переставая звонили в скорую. Я в ужасе оттого, что врачи так долго ехали, в ужасе от полиции и ГАИ, которые должны были с мигалками за любой ближайшей скорой поехать, врача срочно найти. А они стояли — как сторонние наблюдатели, с папками, видеокамерой, сначала 4 человека, а потом ещё больше понаехало…Было видно, что с каждой минутой жизнь в девочке угасает, еле теплится, она уже перестала дышать, слабела, уходила с каждой минутой. Сначала ртом пошла кровь, потом зелёная жидкость. Может, она захлебнулась водой из ручья? Женщина, которая делала искусственное дыхание, сказала, что у неё внутри всё булькает: может, был разрыв лёгкого. Я не знаю, можно ли было спасти эту девушку, но шанс не был использован.

"Почему ваша дочь так себя ведёт?"

По словам Натальи, когда скорая всё же приехала, фельдшер подошла к Полине, пощупала пульс и сразу отошла.



"Говорят, что Полина получила такие тяжёлые травмы и удары потому, что находилась в горизонтальном положении, она была вся в гематомах. Медик стала подсовывать мне какие-то бумаги на подпись, — продолжает Наталья. — В это время я держала свою дочь, пыталась успокоить её, а она буквально билась в истерике, истошно кричала: "Что с Полиной?! Что с Полиной?!" Фельдшер в свою очередь делала мне замечания, мол, почему ваша дочь так себя ведёт! Мы просили, чтобы ей сделали укол успокоительного, но из успокоительных лекарств был только глицин. Наши родственники отвезли Дашу в больницу, а мы с мужем ещё до двух часов ночи оставались на месте аварии рядом с телом Полины, пока машину не увёз эвакуатор, а тело девочки не забрал катафалк".

Фото со страницы погибшей Полины Б.



В тот день мамы Полины не было в Калининграде, она находилась за границей — и девочки не смогли ей дозвониться. Телефон Полины не работал. Только через несколько часов её родным смогли сообщить о гибели девочки.

Уже потом мы узнали, что в скорой помощи г. Пионерского работают родственники Полины. Самое ужасное, о чём мы сейчас сожалеем, — то, что мы не вызвали платную скорую помощь. Это был хоть маленький, но шанс на спасение девочки. А мы его не использовали, никому и в голову это не пришло! Я настолько растерялась, когда всё это увидела, не сообразила, в этом шоке у меня руки, ноги тряслись, я говорить не могла...

Необоснованные претензии

Главный врач городской станции скорой помощи Иван Марчук утверждает, что скорая помощь была на месте ДТП через 35 минут после аварии. При этом машина бригады экстренного реагирования была оснащена всем необходимым.



"Авария произошла в 21:33, информация передана бригаде в 21:42, машина прибыла на вызов в 22:08 — то есть с момента получения нами вызова прошло 26 минут, — говорит Иван Марчук. — Это посёлок Ольшанка Зеленоградского района, он находится на старой светлогорской трассе. Одна из девушек, находящихся в машине, умерла до приезда медиков. Вторая находилась в удовлетворительном состоянии. Девочка не была в шоке, шок — это тяжёлое состояние нарушения кровообращения. А то, что обыватели часто называют "шок", на самом деле является ситуационной реакцией. Бригада экстренного реагирования территориального центра медицины катастроф находилась на месте аварии 40 минут. В их машине есть всё для проведения наркоза и искусственной вентиляции лёгких. Что имела в виду мама девочки, говоря об успокоительных препаратах: корвалол, валериану? Скорая их не возит!"



По словам Марчука, круглосуточно в Калининграде работает пять специализированных бригад скорой помощи, одна из них — бригада экстренного реагирования, которая выезжает на подобные ситуации. Но если бы она была занята, то приехала бы любая другая бригада. Из района могли бы прислать только фельдшерскую бригаду.



"Сроки прибытия машины на экстренные вызовы — 20 минут, но это старая дорога, задержка была всего несколько минут, но никак не 50 минут! Люди, находящиеся в панике, не смотрят на часы, время для них растягивается, претензии, которые нам предъявляют в данной ситуации, необоснованны", — заявил главврач.



Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП. Точная причина смерти Полины может быть установлена только в рамках судебно-медицинской экспертизы.