Полиция задержала 24-летнего калининградца, обокравшего учительницу

Сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего жителя Калининграда, который подозревается в краже кошелька с деньгами у учительницы начальных классов. Об этом сообщает региональное УМВД России.

Кража была совершена 8 декабря прошлого года в школе в Ленинградском районе. Полицейские установили, что ранее судимый мужчина проник в помещение класса через открытое окно и похитил из сумочки учительницы 26 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение". В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.