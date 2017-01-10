Полиция задержала 24-летнего калининградца, обокравшего учительницу
Сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего жителя Калининграда, который подозревается в краже кошелька с деньгами у учительницы начальных классов. Об этом сообщает региональное УМВД России.
Кража была совершена 8 декабря прошлого года в школе в Ленинградском районе. Полицейские установили, что ранее судимый мужчина проник в помещение класса через открытое окно и похитил из сумочки учительницы 26 тысяч рублей.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение". В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.
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