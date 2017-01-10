На ул. Ротко в закрытом гараже сгорел "Мерседес"
В Калининграде полиция устанавливает причины пожара, в котором на улице Ротко сгорел автомобиль.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, информация о том, что в закрытом гараже загорелся "Мерседес" 1987 года выпуска, поступила вечером в понедельник, 9 января.
В результате пожара выгорел моторный отсек и оказался повреждён салон автомобиля. Установлено, что на момент возгорания гараж был закрыт, следов поджога не обнаружено. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.
Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего сделают по результатам пожарно-технической экспертизы. Проверка продолжается.
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