В Калининграде
В Калининграде
-4 °C
днем
-8 °C
ночью
10 января 2017 г. 18:45
67 112 пользователей
за 24 часа на сайте
60.0 -0.09
Курс ММВБ на 10 января 2017, 18:00
63.48 -0.02
Курс ММВБ на 10 января 2017, 18:00
14.47 0.0
Курс ЦБ на 11 января 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

На ул. Ротко в закрытом гараже сгорел "Мерседес"

16:52
  426 2
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининграде полиция устанавливает причины пожара, в котором на улице Ротко сгорел автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, информация о том, что в закрытом гараже загорелся "Мерседес" 1987 года выпуска, поступила вечером в понедельник, 9 января.

В результате пожара выгорел моторный отсек и оказался повреждён салон автомобиля. Установлено, что на момент возгорания гараж был закрыт, следов поджога не обнаружено. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.

Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего сделают по результатам пожарно-технической экспертизы. Проверка продолжается.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
2 комментария Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
ritaekan
ritaekan #
17:55
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
Ответить Цитировать
vlasov90q
vlasov90q #
18:42
Pебят, бpоcить кypить cейчaс дeйствитeльно лeгко, зa oдин сeанс я излeчился и чyвствую сeбя нaмнoго здopовее, пoхудeл нa 10 кг., пoявилoсь бoльше cил и вpемeни. Cоветую тeперь вcем  -  http://hammga.ru/RrQG6z
Ответить Цитировать

Главные темы дня

Следователи назвали три версии ЧП с самолётом "Аэрофлота" в Храброво
14:20
  6015 3
Следователи назвали три версии ЧП с самолётом "Аэрофлота" в Храброво
В Калининграде покупатель подрался с директором магазина из-за "слежки продавца" (видео)
Фото горячей новости
16:42
  2761 2
В Калининградской области у 95 больных диагностировали гонконгский грипп
Фото горячей новости
12:37
  4254 1
Калининградец, угнавший в Светлогорске "Мерседес" за 13 млн рублей, сел на восемь лет
Фото горячей новости
12:10
  4747 2
На остановке в Калининграде "Ауди" сбил пассажирку трамвая (дополнено)
Фото горячей новости
11:10
  5141 4

Лента новостей

Картинка
В Польше за сутки шесть человек замёрзли насмерть
18:39
  11 1
Картинка
Калининградка отсудила у туроператора 134 тыс. рублей за замену отеля
18:07
  407 1
Картинка
За декабрь 2016 года Минфин потратил половину средств Резервного фонда
17:40
  549 2
Картинка
Мутко: Россия — первая страна, которая не доставляет проблем при подготовке к ЧМ по футболу
17:39
  303 2

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  16412 11
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  5823 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo