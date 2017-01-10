Маньяк из Ангарска признался в убийстве 81 человека
Маньяк из Ангарска признался в убийстве в общей сложности 81 человека. Об этом со ссылкой на неназванного представителя Следственного управления СК РФ по Иркутской области сообщает РИА "Новости".
Маньяком оказался бывший полицейский Михаил Попков. В январе 2015 года он был приговорён к пожизненному заключению за совершение убийства 22 женщин. Ещё двум жертвам мужчина нанёс тяжкие телесные повреждения.
После вынесения приговора маньяк сознался в совершении других преступлений. Из-за их расследования откладывался перевод осуждённого в колонию строгого режима. Сначала ему были предъявлены обвинения по 47 новым эпизодам. Во вторник, 10 января, мужчина дал признательные показания в 59 убийствах. В общей сложности Михаил Попков признался в 81 убийстве.
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