Маньяк из Ангарска признался в убийстве 81 человека

Маньяк из Ангарска признался в убийстве в общей сложности 81 человека. Об этом со ссылкой на неназванного представителя Следственного управления СК РФ по Иркутской области сообщает РИА "Новости".



Маньяком оказался бывший полицейский Михаил Попков. В январе 2015 года он был приговорён к пожизненному заключению за совершение убийства 22 женщин. Ещё двум жертвам мужчина нанёс тяжкие телесные повреждения.



После вынесения приговора маньяк сознался в совершении других преступлений. Из-за их расследования откладывался перевод осуждённого в колонию строгого режима. Сначала ему были предъявлены обвинения по 47 новым эпизодам. Во вторник, 10 января, мужчина дал признательные показания в 59 убийствах. В общей сложности Михаил Попков признался в 81 убийстве.