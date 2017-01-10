Поддельные права и контрабанда сигарет: в Гжехотках задержали 46-летнего калининградца, разыскиваемого судом
Фото департамента погранохраны Варминьско-Мазурского воеводства
Польские пограничники задержали в Гжехотках 46-летнего россиянина, которого разыскивал окружной суд в Бранево. Об этом сообщается на сайте департамента погранохраны Варминьско-Мазурского воеводства.
Мужчина пытался пересечь границу 5 января. Однако на пункте пропуска выяснилось, что ранее его оштрафовали за поддельные водительские права. Кроме того, при себе у мужчины нашли сигареты без акцизных марок.
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