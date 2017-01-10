Поддельные права и контрабанда сигарет: в Гжехотках задержали 46-летнего калининградца, разыскиваемого судом

Польские пограничники задержали в Гжехотках 46-летнего россиянина, которого разыскивал окружной суд в Бранево. Об этом сообщается на сайте департамента погранохраны Варминьско-Мазурского воеводства.



Мужчина пытался пересечь границу 5 января. Однако на пункте пропуска выяснилось, что ранее его оштрафовали за поддельные водительские права. Кроме того, при себе у мужчины нашли сигареты без акцизных марок.