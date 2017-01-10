В Калининграде покупатель подрался с директором магазина из-за "слежки продавца" (видео)

В Калининграде конфликт между директором магазина инструментов и потенциальным покупателем закончился дракой на территории торговой точки. Об этом Клопс.Ru сообщил местный житель, который участвовал в потасовке.



Речь идёт о магазине Germaflex. По словам мужчины, он зашёл в павильон на улице Емельянова 20 декабря, около пяти часов вечера, и на тот момент был единственным посетителем.

Версия покупателя: слежка и запрещённая фотосъёмка

Почти сразу пострадавший заметил, что одна из сотрудниц ведёт за ним пристальное наблюдение.



"Я увидел, что она ходит следом за мной. Сначала я не придал этому значения, но потом мне стало неприятно, что за мной наблюдают. На мой вопрос, почему она ходит за мной, она промолчала. Затем я увидел интересующий меня товар, сфотографировал ценник и попросил девушку, которая не отходила от меня, рассказать мне о его характеристиках. Она ответила, что она кассир и сейчас позовёт менеджера", — рассказал Евгений.



После этого, по его версии, в торговое помещение вошёл директор магазина. Между мужчинами начался разговор, который и спровоцировал потасовку.



После этого, по его версии, в торговое помещение вошёл директор магазина. Между мужчинами начался разговор, который и спровоцировал потасовку.



"Я обратился к нему с вопросом, почему за мной наблюдают, как за вором. Он ответил, что у них такие порядки, хотя в торговом зале ведётся видеонаблюдение. После этого он сказал, что у входа стоят корзинки и любой вошедший должен их взять. Я спросил: "На каком основании?". Он ответил, что у них такие требования. И добавил, что и фотосъёмка в магазине запрещена", — утверждает мужчина.



Затем Евгений попросил у директора жалобную книгу. В ответ, по словам мужчины, глава магазина выставил его за дверь и ввязался в потасовку. В результате драки, утверждает Евгений, он попал в больницу с осколочным переломом нижней челюсти.

Версия магазина: хамство и разбитая витрина

У директора магазина инструментов другая версия произошедшего. По словам Юрия, клиент вёл себя истерично и по-хамски, за что и был выдворен из торгового помещения.



"Я в этом бизнесе работаю 12 лет, и такого у меня ещё не было. Используя нецензурные выражения, человек предъявлял претензии к тому, что якобы продавцы за ним слишком пристально наблюдают. Затем пришёл я, начал объяснять ему, что у нас были кражи мелких деталей и продавцы просто контролируют, чтобы этого больше не случилось. Он отвечал мне на повышенных тонах, я попросил его покинуть магазин, но он толкнул меня, я упал и разбил витрину", — рассказал руководитель магазина инструментов.



По его словам, после того как клиента всё-таки удалось выставить за дверь, тот вошёл снова и попросил жалобную книгу, снимая происходящее на камеру телефона. Между мужчинами снова началась потасовка.



По его словам, после того как клиента всё-таки удалось выставить за дверь, тот вошёл снова и попросил жалобную книгу, снимая происходящее на камеру телефона. Между мужчинами снова началась потасовка.



"Я его толкнул, он меня ударил, но не могу сказать, что между нами была серьёзная драка. Затем он позвонил в полицию, сюда приезжали сотрудники, всех допрашивали, но во всех претензиях посетителю отказали", — подытожил Юрий.



В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что сейчас в полиции проводят проверку по факту случившегося.