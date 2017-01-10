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Главная Новости Происшествия

В Калининграде 17-летний подросток угнал старый "Мицубиси", чтобы покататься

10:04
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  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
 
По данным полиции, молодой человек угнал "Мицубиси" 1987 года с парковки на ул. Павлика Морозова во время новогодних праздников. Хозяин автомобиля в тот момент гостил у друзей в одном из районных центров.

"После того как потерпевший сообщил об угоне в полицию, ориентировка на розыск автомобиля была передана всем патрульным нарядам. В результате принятых мер розыска похищенная иномарка была обнаружена брошенной в садовом обществе в Ленинградском районе Калининграда и возвращена законному владельцу", — говорится в сообщении пресс-службы.

Полиция установила личность подозреваемого и задержала его. Подросток сообщил, что угнал автомобиль, чтобы покататься. Когда молодому человеку это надоело, он бросил машину в удобном месте.

"В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, полицейские проверяют подозреваемого на причастность к совершению угонов автомобилей, — добавили в ведомстве. — Во избежание подобных происшествий полиция рекомендует автовладельцам оборудовать свои машины сигнализацией".
 
 

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