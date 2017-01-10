В Калининграде 17-летний подросток угнал старый "Мицубиси", чтобы покататься

В Калининграде задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, молодой человек угнал "Мицубиси" 1987 года с парковки на ул. Павлика Морозова во время новогодних праздников. Хозяин автомобиля в тот момент гостил у друзей в одном из районных центров.



"После того как потерпевший сообщил об угоне в полицию, ориентировка на розыск автомобиля была передана всем патрульным нарядам. В результате принятых мер розыска похищенная иномарка была обнаружена брошенной в садовом обществе в Ленинградском районе Калининграда и возвращена законному владельцу", — говорится в сообщении пресс-службы.



Полиция установила личность подозреваемого и задержала его. Подросток сообщил, что угнал автомобиль, чтобы покататься. Когда молодому человеку это надоело, он бросил машину в удобном месте.



"В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, полицейские проверяют подозреваемого на причастность к совершению угонов автомобилей, — добавили в ведомстве. — Во избежание подобных происшествий полиция рекомендует автовладельцам оборудовать свои машины сигнализацией".