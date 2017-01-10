Сотрудник "Почты России" попался на краже телефонов из посылок во "Внуково"

В Подмосковье сотрудника "Почты России" поймали на краже мобильных телефонов из посылок. Об этом со ссылкой на компанию сообщает РИА "Новости ".



Воровство пресекли 1 января на выходе из цеха логистического почтового центра "Внуково". Охранник при досмотре обнаружил у одного из работников три новых телефона. Откуда они взялись, тот объяснить не смог. Позднее в беседе с представителями службы безопасности неудачливый вор признался в краже.



Материалы передали в полицию. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Из "Почты России" его пообещали уволить. Телефоны в ближайшее время доставят адресатам.