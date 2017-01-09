В Советске 18-летний подросток угнал "Фольксваген" и попал на нём в аварию
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Советске подросток угнал припаркованный на ул. Гагарина легковой автомобиль "Фольксваген Пассат" и попал на нём в ДТП. Об этом сообщает региональное УМВД России.
Автомобиль принадлежал 37-летнему местному жителю. По его словам, 27 декабря он обнаружил пропавшую машину неподалёку от места угона. Она оказалась повреждена в результате аварии.
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что к угону причастен 18-летний подросток. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение транспортным средством". Ему грозит срок лишения свободы до 5 лет.
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