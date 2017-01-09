В аварии на Берлинке пострадали два ребёнка пяти и двух лет
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В результате аварии, произошедшей 5 января на Берлинской дороге, пострадали два ребёнка пяти и двух лет. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.
В 12:35 на пятом километре трассы Калининград — Мамоново-2 столкнулись "Ниссан" и "Киа". Согласно данным полиции, двухлетний мальчик находился во второй машине и в результате ДТП получил ушибленную рану лица. О втором пострадавшем ребёнке ГИБДД не располагает данными.
Однако по информации собеседника издания, ребёнка после столкновения госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Кроме того, в машине находилась его пятилетняя сестра. У неё диагностировали ушиб грудной клетки.
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