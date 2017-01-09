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Главная Новости Происшествия

За три дня в авариях на территории региона пострадали два водителя и два пешехода (фото)

10:14
  780 1
  • Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
  • Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
2 фото
С 6 по 8 января в авариях на территории Калининградской области пострадали четверо человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В пятницу, около 11:00, на улице Летней "Форд" не уступил дорогу и столкнулся с "Фольксвагеном". В результате 44-летний водитель второй машины получил травмы. Спустя четыре часа на улице Зарайской "Мерседес" сбил 45-летнюю женщину.

В субботу, по информации полиции, в области не было аварий. Зато в воскресенье в ДТП серьёзно пострадали сразу два человека.

Около 6.20 на улице Фрунзе под колёса "Ниссана" попал 72-летний пенсионер, переходивший дорогу по "зебре". В 17:40 36-летняя женщина, сидевшая за рулём "Фольксвагена" не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась с ещё одним "Фольксвагеном". Пострадавшие в обеих авариях были госпитализированы.

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1 комментарий Правила комментирования

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gromamau
gromamau #
12:26
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