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Главная Новости Происшествия

В Багратионовском районе ищут 31-летнего мужчину, пропавшего 30 декабря

06 января 201720:44
  1486 0
  • Фото пропавшего
Фото пропавшего
В Багратионовском районе разыскивается 31-летний Андрей Безпалько. Об этом сообщают координаторы поисковой группы "Мама Люда".
 
З0 декабря мужчина вышел из дома в посёлке Северный Багратионовского района, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
 
Мужчина худощавого телосложения, рост 170 см., лицо овально, худое, волосы короткие светло-русые, глаза голубые.
 
Он был одет в красную куртку с синей и бежевой полосой, черные спортивные штаны, свело-коричневые ботинки и голубую шапку.
 
Всех, кто имеет какую-либо информацию о пропавшем, просьба обращаться по телефонам: 8 (4012) 552-302, 02 или 102 (полиция) или к координаторам поисковой группы: 8-911-486-44-54 и 8-950-671-41-40.
 

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