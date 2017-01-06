Скорая не приедет: из-за повышения уровня воды машины четыре дня не могут попасть на Балтийскую косу (видео)

Из-за повышения уровня воды в Калининградском канале переправа на Балтийскую косу на автомобилях стала практически невозможной. Об этом сообщают водители.
По их словам, такая ситуация продолжается уже четвёртый день. На здании терминала вывешено объявление о том, что заезжать на машинах на паром нельзя, но особенно отчаянные всё же пробуют.
Так, внедорожник организатора калининградского сафари Александра смог заехать. Он привез на косу группу гостей и столицы.
"Проблема не только в высоком уровне воды, но и в свинском отношении сотрудников переправы, которые не очистили даже трап от снега и льда, - высказал свое возмущение Александр, - Мой автомобиль подготовлен для путешествий, я вожу сафари на внедорожниках по Калининградской области и видал многое, но это перебор!".
Кроме того, по словам Александра, нелегко приходится и тем, кто переправляется на пароме без транспорта.
"Люди чуть ли не падая в воду, скользят по аппарели, дети, пожилые люди. Туристы были в шоке от увиденного", рассказал он.
Попасть на косу не могут и машины с углём, мусоровозы, а также автомобили скорой помощи. Как сообщили работники на терминале переправы, в четверг врачи таким образом не попали на два вызова. Однако, в экстренных ситуациях, попытки переправы будут предприниматься.
Изменение ситуации будет зависеть от погоды. Как только ветер стихнет или изменит свое направление, уровень воды спадет.
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