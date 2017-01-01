В Гусеве в результате столкновения с иномаркой пострадал 32-летний скутерист

В Гусеве 32-летний скутерист врезался в стоящий автомобиль и получил травмы. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

Инцидент произошёл в субботу, 31 января, на проспекте Ленина. Скутерист получил травмы и был госпитализирован. По словам очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.