В Гусеве в результате столкновения с иномаркой пострадал 32-летний скутерист
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В Гусеве 32-летний скутерист врезался в стоящий автомобиль и получил травмы. Об этом сообщает региональное управление МВД России.
Инцидент произошёл в субботу, 31 января, на проспекте Ленина. Скутерист получил травмы и был госпитализирован. По словам очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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