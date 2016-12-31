В аварии на Светлогорской трассе погибла 18-летняя девушка (фото)

На Светлогорской трассе легковой автомобиль "Опель Корса" врезался в отбойник, вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии погибла 18-летняя девушка. Об этом сообщает региональное УМВД России.

ДТП произошло на 23-м километре трассы. По предварительным данным, девушка-водитель не справилась с управлением. Одна из 18-летних пассажирок пострадала, вторая скончалась до приезда скорой помощи.

"Она еще жила 50 минут до приезда врачей. Люди, которые не остались равнодушными, делали массаж легких и искусственное дыхание", - сообщила в социальных сетях очевидец Яна Андреева.

Также отмечается, что это не первый случай, когда на данном участке дороги происходят серьёзные аварии.

"На Светлогорский трассе очень коварные повороты, не везде выдерживается угол наклона. По старой - знал максимальную скорость , на которой безопасно входить и выходить из поворота. Местные знают, молодёжь лихачит — результат. А ещё влага с полей, подморозит вечерком и по краям лежат вот так…Сколько молодых полегло".

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. ГИБДД призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения и не превышать скорость.