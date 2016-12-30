Калининградская полиция опубликовала ролик для водителей с призывом быть осторожными на дорогах (видео)
Скриншот фильма, подготовленного полицией Калининградской области
Калининградская полиция подготовила видеофильм о страшных авариях уходящего года. Он создан с целью призвать водителей быть осторожнее на дорогах.
Согласно данным полиции, одним из самых опасных нарушений уходящего года стало превышение скоростного режима.
По этой причине произошли аварии в которых погибли 17 человек, ещё 55 жителей региона получили в таких ДТП ранения различной степени тяжести.
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