Калининградская полиция опубликовала ролик для водителей с призывом быть осторожными на дорогах (видео)

Калининградская полиция подготовила видеофильм о страшных авариях уходящего года. Он создан с целью призвать водителей быть осторожнее на дорогах.



Согласно данным полиции, одним из самых опасных нарушений уходящего года стало превышение скоростного режима.

По этой причине произошли аварии в которых погибли 17 человек, ещё 55 жителей региона получили в таких ДТП ранения различной степени тяжести.