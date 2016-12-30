Роковая Карина: калининградец после ночи с незнакомкой не досчитался 95 тысяч рублей

44-летний калининградец обнаружил пропажу банковской карты после романтической ночи с девушкой, с которой познакомился на улице. Об этом сообщает региональное УМВД.

Как пояснил мужчина, девушка представилась Кариной. После знакомства он пригласил её к себе домой на ужин при свечах.

Утром калининградец обнаружил, что карты нет, а на телефон пришло СМС-сообщение о списании со счёта 95 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, полиция ведёт розыск подозреваемой. На вид ей 25 лет, рост — около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы чёрные. Сотрудники уголовного розыска не исключают, что это не первое преступление на счету злоумышленницы.

Во избежание подобных случаев сотрудники полиции рекомендуют гражданам хранить ПИН-коды к банковским картам в местах, недоступных для посторонних, и ни в коем случае не писать их на самом платёжном средстве и не носить вместе с ним.