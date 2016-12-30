В Калининграде полиция раздала уличным нарушителям карточки с Симпсонами (фото)

В четверг, 29 декабря, в Калининграде прошла предновогодня акция "Полицейский Дед Мороз". Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Мероприятие проходит ежегодно по всей стране. В каждом регионе — свой формат проведения. В этот раз городская полиция решила побороться с нарушителям с помощью карточек с Симпсонами.
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
Специальный "праздничный" наряд подходил на улицах к тем, кто нарушал порядок, и предупреждал их о правонарушении. Однако вместо протоколов калининградцы получали конфеты, мандарины и демотиваторы с Бартом и Гомером.
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
"Впервые Дедушка Мороз, кроме сладких подарков, вручал калининградцам необычные открытки-напоминания. На них персонажи популярного мультфильма разъясняют ответственность за нарушения. В такой игровой форме полиция ещё раз напомнила о правилах поведения в общественных местах", — прокомментировала Клопс.Ru глава пресс-службы Светлана Поставничая.
Предупреждения и подарки от полицейских получили калининградские курильщики, а также те, кто был пойман с алкоголем в общественном месте. Открытки, впрочем, вручили и обычным прохожим — в качестве профилактики. Например, на открытке с Бартом Симпсоном, разрисовавшим стену, поместили напоминание о том, что порча чужого имущества чревата штрафом.
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