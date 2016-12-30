В Гурьевске возбудили уголовное дело по факту гибели при пожаре четырёхлетнего ребёнка

В Гурьевске возбудили уголовное дело по факту гибели четырёхлетнего мальчика при пожаре в Узловом. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.



"В настоящее время следствием назначен ряд судебных экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Следствие считает, что ребёнок мог находиться "среди источников повышенной опасности при необеспечении необходимых мер".