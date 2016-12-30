В новогодние праздники в Калининград запретят въезд грузовикам

С 31 декабря по 9 января в Калининграде ограничат въезд грузового транспорта. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В течение девяти дней машины с нагрузкой свыше 3,5 тонны будут объезжать город по Окружной дороге. На въездах будут дежурить сотрудники ДПС. Временное ограничение ввели для разгрузки транспортного потока и предотвращения пробок.

"Это выходные, и многие калининградцы будут ездить по городу и на своих машинах, и на общественном транспорте. Чтобы облегчить им передвижение, была предпринята такая мера", — отметили в ведомстве.