В новогодние праздники в Калининград запретят въезд грузовикам
С 31 декабря по 9 января в Калининграде ограничат въезд грузового транспорта. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В течение девяти дней машины с нагрузкой свыше 3,5 тонны будут объезжать город по Окружной дороге. На въездах будут дежурить сотрудники ДПС. Временное ограничение ввели для разгрузки транспортного потока и предотвращения пробок.
"Это выходные, и многие калининградцы будут ездить по городу и на своих машинах, и на общественном транспорте. Чтобы облегчить им передвижение, была предпринята такая мера", — отметили в ведомстве.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.