В Гусеве ищут 44-летнего мужчину, обвиняемого в преступлении (фото)
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
Полиция Гусева разыскивает 44-летнего Алексея Борисовича Казинского, которого обвиняют в преступлении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В розыск мужчину объявил межведомственный отдел МВД "Гусевский".
"Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам 8 (40143) 3-23-32, 02 или 102", — говорится в сообщении пресс-службы.
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