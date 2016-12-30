В Гусеве ищут 44-летнего мужчину, обвиняемого в преступлении (фото)

Полиция Гусева разыскивает 44-летнего Алексея Борисовича Казинского, которого обвиняют в преступлении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



В розыск мужчину объявил межведомственный отдел МВД "Гусевский".



"Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам 8 (40143) 3-23-32, 02 или 102", — говорится в сообщении пресс-службы.