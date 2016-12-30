Кювет и лобовые столкновения: в четверг на дорогах области произошло пять аварий (фото)
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
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В четверг, 29 декабря, на дорогах Калининградской области в авариях пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Около 9 утра на первом километре трассы Борское — Истровка 33-летний водитель "Субару" не справился с управлением и в результате вылетел в кювет. Машина перевернулась, мужчину госпитализировали. Через полчаса на третьем километре Южного обхода "Тойота" вылетела на встречку, столкнулась с "Ниссаном" и отлетела в правый отбойник. Пострадал водитель второго транспортного средства.
Оба автомобилиста, по чьей вине случились ДТП, неверно выбрали скоростной режим и не учли дорожные и метеорологические условия.
Около 12:00 на трассе Большаково — Черняховск водитель "Ауди" не справился с управлением на закруглении дороги и вылетел в кювет. Машина перевернулась, пострадала 62-летняя пассажирка. В результате аварии её пришлось госпитализировать.
Меньше чем через час на шестом километре дороги Советск — Славск 20-летний водитель БМВ пытался обогнать машину в своём ряду, но не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась, водитель госпитализирован.
В 21:20 на 24-м км трассы Зеленоградск — Приморск "Киа" выехал на встречку и столкнулся с "Фордом". Пострадал водитель второго автомобиля.
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