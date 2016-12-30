В Куршском заливе ищут пропавшего в четверг рыбака
В Куршском заливе, недалеко от посёлка Мысовка в Славском районе, пропал рыбак.
Как стало известно Клопс.Ru, 35-летний мужчина в одиночку вышел в залив на моторной лодке "Казанка-5" днём 29 декабря и до настоящего момента домой не вернулся. Плавсредство, принадлежащее мужчине, пока тоже не обнаружили.
В настоящее время на поиски рыбака отправились спасатели МЧС, которые на вертолёте будут исследовать акваторию Куршского залива.
Напомним, совсем недавно в Куршском заливе в Славском районе пропали трое рыболовов. Их поиски, для которых также привлекался вертолёт МЧС, велись несколько суток. В итоге двое из пропавших были обнаружены мёртвыми, о судьбе третьего мужчины до сих пор ничего не известно.
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