В Куршском заливе ищут пропавшего в четверг рыбака

В Куршском заливе, недалеко от посёлка Мысовка в Славском районе, пропал рыбак.



Как стало известно Клопс.Ru, 35-летний мужчина в одиночку вышел в залив на моторной лодке "Казанка-5" днём 29 декабря и до настоящего момента домой не вернулся. Плавсредство, принадлежащее мужчине, пока тоже не обнаружили.



В настоящее время на поиски рыбака отправились спасатели МЧС, которые на вертолёте будут исследовать акваторию Куршского залива.



Напомним, совсем недавно в Куршском заливе в Славском районе пропали трое рыболовов. Их поиски, для которых также привлекался вертолёт МЧС, велись несколько суток. В итоге двое из пропавших были обнаружены мёртвыми, о судьбе третьего мужчины до сих пор ничего не известно.