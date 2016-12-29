В Калининграде мужчина ударил прохожего ножом за отказ отдать деньги

Полицейские задержали 32-летнего жителя области, совершившего разбойное нападение на калининградца. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Нападение произошло 24 декабря около 3 часов ночи. Потерпевший возвращался домой по улице Яблочной, когда злоумышленник окликнул его и потребовал отдать деньги. Получив отказ, он ударил калининградца ножом. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, с ножевым ранением его доставили в больницу.

Как выяснила полиция, нападавший ранее был неоднократно судим за разбои, кражи и грабежи. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой с применением оружия". В случае обвинительного приговора ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.