В Калининграде мужчина ударил прохожего ножом за отказ отдать деньги
Полицейские задержали 32-летнего жителя области, совершившего разбойное нападение на калининградца. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Нападение произошло 24 декабря около 3 часов ночи. Потерпевший возвращался домой по улице Яблочной, когда злоумышленник окликнул его и потребовал отдать деньги. Получив отказ, он ударил калининградца ножом. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, с ножевым ранением его доставили в больницу.
Как выяснила полиция, нападавший ранее был неоднократно судим за разбои, кражи и грабежи. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой с применением оружия". В случае обвинительного приговора ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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