Калининградец, выпавший с балкона по пути в магазин, оказался квартирным вором
Калининградец, выпавший
26 декабря из окна третьего этажа, оказался причастным к квартирной краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Кража произошла на улице Невского в ночь на 25 декабря: потерпевшая, обратившаяся в дежурную часть, рассказала, что кто-то разбил балконное окно и похитил из квартиры компьютер, часы, сумку, серебряные украшения и бутылку шампанского. Общая сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.
Подозреваемым оказался ранее судимый житель одного из соседних домов, долгое уремя злоупотреблявший алкоголем. Опрашивать его полицейским пришлось уже в больнице: вечером 26 декабря он пытался спуститься с балкона в магазин за алкоголем и упал с высоты третьего этажа, получив перелом позвоночника и черепно-мозговую травму.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Вору грозит до 6 лет лишения свободы.
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