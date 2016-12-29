Девять лет колонии строгого режима получил житель Гусева, забивший знакомого
Житель Гусева, насмерть забивший знакомого на почве неприязненных отношений, приговорён к 9 годам лишения свободы. О таком решении сообщает пресс-служба Гусевского городского суда.
Как установил суд, вечером 12 декабря 2015 года подсудимый в состоянии алкогольного обвинения нанёс своему знакомому многочисленные удары руками и ногами. Потерпевший от полученных травм скончался на месте преступления.
В ходе следствия подсудимый не признал вину и продолжал настаивать на том, что не имел конфликтов с потерпевшим, а в момент его гибели находился в другом месте.
Суд учёл отягчающие обстоятельства в виде алкогольного опьянения и смягчающие в виде совершения преступления впервые и наличия у подсудимого маленького ребёнка и осудил его по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 9 годам колонии строгого режима.
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