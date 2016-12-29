Девять лет колонии строгого режима получил житель Гусева, забивший знакомого

Житель Гусева, насмерть забивший знакомого на почве неприязненных отношений, приговорён к 9 годам лишения свободы. О таком решении сообщает пресс-служба Гусевского городского суда.

Как установил суд, вечером 12 декабря 2015 года подсудимый в состоянии алкогольного обвинения нанёс своему знакомому многочисленные удары руками и ногами. Потерпевший от полученных травм скончался на месте преступления.

В ходе следствия подсудимый не признал вину и продолжал настаивать на том, что не имел конфликтов с потерпевшим, а в момент его гибели находился в другом месте.

Суд учёл отягчающие обстоятельства в виде алкогольного опьянения и смягчающие в виде совершения преступления впервые и наличия у подсудимого маленького ребёнка и осудил его по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 9 годам колонии строгого режима.