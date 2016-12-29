"Я не могу сказать сыну, что Димы больше нет": семья погибшего мальчика рассказала о пожаре в Узловом

27 декабря в посёлке Узловое Гурьевского района сгорел одноэтажный кирпичный дом. При пожаре погиб четырёхлетний мальчик, игравший в мансардном помещении. Мать ребёнка, родственники и соседи находились в соседних комнатах. По предварительной версии, трагедия произошла из-за неисправной электропроводки.



Клопс.Ru поговорил с семьёй погибшего мальчика, местной администрацией, узнал, где начался пожар и почему люди так долго не покидали горящее здание.

Аварийный дом

Узловое находится примерно в сорока минутах езды от Калининграда. При въезде в посёлок уже виден почерневший остов сгоревшего накануне дома. Крыши нет совсем, зато стены и даже окна стоят почти целыми. На следующий день после трагедии жильцы вернулись сюда, чтобы забрать немногочисленные уцелевшие в огне вещи.



В машине Алексея выбито боковое стекло со стороны водителя. "Это сделали те, кто отталкивал машину, чтобы не сгорела", — объясняет он. В салон автомобиля мужчина загружает телевизор, стоявший в той комнате, где не успел обрушиться потолок. Своей жене в соседний посёлок Маршальское, где находится их двухкомнатная квартира, он отвезёт кошелёк и сапоги. Всё остальное уничтожил пожар.

Фото сгоревшего дома. Автор: Виктория Мокрецова.

Он, его жена Оксана и двое сыновей, семи и полутора лет, жили на первом этаже. 26-летняя дочь Рита (имя изменено — Прим. ред) и четырёхлетний внук занимали мансардную часть. Когда в доме вспыхнуло пламя, Алексей был на работе, а когда вернулся — дом уже полыхал.

Мальчишки с первого этажа успели вылезти. А Ритин пацан играл на втором этаже. Перекрытия у нас деревянные, даже перегородки в стенах деревянные, вот он там и...

Алексей утверждает, что немецкий дом довоенной постройки был признан аварийным ещё в 92-м году, но после развала совхоза "Маршальский" соответствующие документы потеряли. Каких-либо восстановительных работ здание, по его словам, тоже не видело. По его версии, пожар произошёл во второй половине дома, где жила 78-летняя Галина Ивановна с двумя внуками.



"Это всё внук её. Он там всё экспериментировал — то у него свет сам включался, то что-то ещё. Вот и доигрался", — считает Алексей.

Сама Галина Ивановна и один из её внуков, 16-летний Владимир (имя изменено — Прим. ред), также приехали на место трагедии. Пожилая женщина всё время плачет и едва держится на ногах.



"Я сидела за столом, кушала, а внук мой пошёл на улицу загнать коров и сразу же вернулся с криками: "От Киселя (Алексея — Прим. ред.) дым валит!". Уходить из дома я не хотела. А он меня волок не знаю как", — с трудом рассказывает пожилая женщина.



16-летний Володя слова бабушки подтверждает. Его комната располагалась на втором этаже. Перед самым пожаром экран компьютера мальчика несколько раз погас.

Два раза экран моргал, и потом всё отрубилось. Я вышел сразу на улицу и увидел, что крыша горит в середине. Там начало уже разгораться, я вытащил бабушку, вызвал пожарных, побежал к соседям и пытался спасти их ребёнка, но огонь меня выкинул.

"Где Дима?"

Спасти четырёхлетнего Диму (имя изменено — Прим. ред) пытались и другие жители посёлка. По словам жены Алексея, Оксаны, один из соседей приставил к окну комнаты, в которой находился ребёнок, лестницу, разбил окно, но его сильно обожгло пламя. Сама хозяйка о пожаре узнала слишком поздно, хотя в это время была в доме.



"Ничего не предвещало беды. Какое-то время мы все были внизу, а потом Рита с Димой ушли наверх. В районе четырёх Рита спустилась сделать сыну чай. Через полчаса поднялась обратно, а дверь, ведущая к лестнице, уже горит. Она забегает к нам, кричит как бешеная: "Горим!". Главное, ничего не пахло, нигде не трещало. Так бы мы ещё успели что-то сделать. Она бы забежала туда, упала бы с окошка, ну ногу бы сломала, да и ладно, но ребёнок!" — стараясь не плакать, говорит Оксана на кухне полупустой квартиры в Маршальском.



По её словам, Дима не ходил в садик из-за частых болезней. Мать занималась с ним дома самостоятельно.



"Она и книжки, и фломастеры ему покупала, — вспоминает женщина. — У Риты есть гражданский муж, отец ребёнка. Он работает в Калининграде и хорошо обеспечивал их обоих".



Погибший Дима часто играл с её старшим сыном, который до сих пор плохо понимает, что произошло минувшей ночью.

Он очень испугался, встал сегодня утром — глаза опухшие. Я не могу сказать ему, что Димы больше нет. Если кто-то звонит — я ухожу разговаривать в другую комнату. Сын спрашивает: "Где Дима?". А я отвечаю, что он выбежал из дома и ушёл вместе с Ритой.

К Новому году Оксана и Алексей планировали переехать вместе с сыновьями в купленную год назад квартиру в Маршальском, а дом оставить дочери с сыном. Вкладываться в аварийное и неприватизированное здание им не хотелось.



"Там нужно было всё менять: и крышу, и коммуникации. А денег не было, потому что у нас малолетние дети. Документы об аварийности мы тоже оформили. Надо было комиссию вызвать, подать заявление, а у нас один ребёнок родился, потом второй…."

"Никаких проверок"

Заместитель главы администрации Храбровского сельского поселения Валентина Дятлова тоже не может справиться с эмоциями, говоря о трагедии. "Вот видите, меня снова начинает трясти", — говорит женщина, борясь с подступающими слезами. Она видела Риту во вторник на месте трагедии и в среду, когда та обратилась за помощью в организации похорон.

Фото администрации. Автор: Виктория Мокрецова.

Чиновница подтверждает, что девушка и её отец были зарегистрированы в сгоревшем доме, но в собственности семьи он не находился. В советское время жильё принадлежало совхозу. После развала СССР он переформировался в ТОО "Маршальское". Вскоре товарищество обанкротилось и должно было передать здание в муниципальную собственность, но так этого и не сделало. Факт аварийности строения глава поселения, впрочем, отрицает.



"Никаких проверок не проводилось, это дом довоенной постройки. Чтобы сказать, в каком он состоянии, нужно сделать техническое заключение. Жильцы хотели приватизировать его, но по вопросу аварийности ко мне никогда не обращались", — утверждает Дятлова.



Тем не менее она обещает решить вопрос с материальной помощью погорельцам, которые сейчас находятся у своих родственников.



"Сегодня на планёрке этот вопрос обсуждался. К нам подключилась женщина, которая занимается гуманитарной помощью, она привезёт одежду из центра в Мамоново. Однозначно будет решаться вопрос об оказании финансовой помощи", — обещает глава сельского поселения.