На Северном обходе под колёса попала 55-летняя женщина, переходившая дорогу вне "зебры"
Фото пресс-службы УМВД России по Калининградской области
В среду, 28 декабря, на Северном обходе сбили 55-летнюю калининградку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в 19:50. Женщина попала под колёса "Фольксвагена". При этом она переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшую пришлось госпитализировать.
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