У калининградца украли смартфон и сняли 72 тысячи рублей через приложение
Калининградец лишился 72 тыс. рублей, когда неизвестный злоумышленник воспользовался его потерянным смартфоном для вывода денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
По информации правоохранителей, на потерянном телефоне было установлено банковское приложение, что позволило преступнику совершать операции по счетам владельца аппарата. С момента потери до момента покупки нового телефона и подключения его к банковской системе прошло около недели, что облегчило задачу злоумышленнику.
В настоящий момент ведётся розыск подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража": злоумышленник может лишиться свободы на срок до двух лет.
В случае потери телефонов, подключенных к банковским сервисам, либо банковских карт, полиция рекомендует незамедлительно обращаться в банк это поможет заблокировать операции по счёту и предотвратить хищение денег.
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