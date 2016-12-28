У калининградца украли смартфон и сняли 72 тысячи рублей через приложение

Калининградец лишился 72 тыс. рублей, когда неизвестный злоумышленник воспользовался его потерянным смартфоном для вывода денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

По информации правоохранителей, на потерянном телефоне было установлено банковское приложение, что позволило преступнику совершать операции по счетам владельца аппарата. С момента потери до момента покупки нового телефона и подключения его к банковской системе прошло около недели, что облегчило задачу злоумышленнику.

В настоящий момент ведётся розыск подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража": злоумышленник может лишиться свободы на срок до двух лет.

В случае потери телефонов, подключенных к банковским сервисам, либо банковских карт, полиция рекомендует незамедлительно обращаться в банк это поможет заблокировать операции по счёту и предотвратить хищение денег.