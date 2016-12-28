В Калининграде во время рейда нашли восемь нелегальных мигрантов (фото)
Фото: пресс-служба УМВД России по Калининградской области
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В Калининграде на центральном рынке прошёл рейд, в котором участвовали сотрудники УМВД России и бойцы ОМОН войск национальной гвардии. О мероприятии сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Правоохранители проверили документы у 97 иностранных граждан, в результате чего выявили 8 нарушителей миграционного законодательства.На них уже составлены административные протоколы, переданные в суд. В отношении двоих решается вопрос о депортации за пределы Российской Федерации. Большинство проверенных во время рейда оказались гражданами республик Средней Азии.
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