В Калининграде во время рейда нашли восемь нелегальных мигрантов (фото)

В Калининграде на центральном рынке прошёл рейд, в котором участвовали сотрудники УМВД России и бойцы ОМОН войск национальной гвардии. О мероприятии сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Правоохранители проверили документы у 97 иностранных граждан, в результате чего выявили 8 нарушителей миграционного законодательства.На них уже составлены административные протоколы, переданные в суд. В отношении двоих решается вопрос о депортации за пределы Российской Федерации. Большинство проверенных во время рейда оказались гражданами республик Средней Азии.