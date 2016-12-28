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Калининградская полиция усилит меры безопасности во время праздников

17:41
  294 1
  • Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
На время новогодних праздников в Калининградской области усилят меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД со ссылкой на замглавы полиции по охране общественного порядка Семёна Жиркова.
 
"Личный состав Управления МВД России по Калининградской области будет нести службу в усиленном режиме. Плотность полицейских нарядов будет увеличена. В местах проведения праздничных мероприятий будем использовать металлические ограждения и металлодетекторы — стационарные и ручные", — сообщил Жирков.

Кроме того, площадки, где будут проходить массовые мероприятия и концерты, обследуют сотрудники инженерно-технической группы ОМОН и кинологи. Всего во время каникул охранять общественный порядок будут больше 1 600 полицейских, бойцов Росгвардии, ЧОПовцев, народных дружинников и казаков.
 
Также управление подготовило памятку для всех, кто планирует посещать новогодние мероприятия, а также акции и праздники, где будут большие скопления людей.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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alinourda
alinourda #
18:15
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