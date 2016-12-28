В Калининграде появились фальшивые пятитысячные банкноты

В Калининграде возбудили два уголовных дела по факту обнаружения у двух горожан фальшивых пятитысячных купюр. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.



Обе поддельные банкноты "всплыли" 13 декабря. Первую попыталась сдать в банк на Московском проспекте 31-летняя женщина, работающая торговым представителем одной из местный фирм. Она пыталась внести на счёт компании 100 тысяч рублей.



"При проверке представленных купюр была выявлена банкнота номиналом 5 000 рублей образца 1997 года с признаками подделки. Торговый представитель пояснила, что указанные денежные средства были собраны с торговых точек. С какой именно точки была забрана данная купюра, ей неизвестно", — сообщили в пресс-службе.



Вторую фальшивую купюру обнаружила кассир в ТЦ на улице Согласия. Ею пытался расплатиться клиент магазина.



"В ходе опроса клиента установлено, что на протяжении последних 1,5–2 лет он копил денежные средства на квартиру и ремонт. Из оставшейся суммы, хранившейся дома, взял купюру достоинством в 5 000 рублей, после чего отправился в ТЦ для приобретения необходимых строительных материалов", — говорится в сообщении.



Обе купюры были изготовлены с помощью цветного капельно-струйного печатающего устройства. Сейчас в ведомстве продолжают расследование уголовных дел.