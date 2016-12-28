На ул. Дзержинского в Калининграде загорелся рейсовый автобус
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В среду, 28 декабря, на улице Дзержинского загорелся рейсовый автобус. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Калининградской области.
"В автобусе МАН выгорела обшивка моторного отсека на площади один квадратный метр. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчёт пожарно-спасательной части ПСЧ-3 в составе пяти человек и одной единицы техники", — говорится в сообщении ведомства.
Сообщение о возгорании в Центр управления в кризисных ситуациях поступило в 9:47. Уже через пять минут пожарные ликвидировали огонь.
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