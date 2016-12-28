На ул. Дзержинского в Калининграде загорелся рейсовый автобус

В среду, 28 декабря, на улице Дзержинского загорелся рейсовый автобус. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Калининградской области.



"В автобусе МАН выгорела обшивка моторного отсека на площади один квадратный метр. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчёт пожарно-спасательной части ПСЧ-3 в составе пяти человек и одной единицы техники", — говорится в сообщении ведомства.



Сообщение о возгорании в Центр управления в кризисных ситуациях поступило в 9:47. Уже через пять минут пожарные ликвидировали огонь.