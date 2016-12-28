За неделю на погранпереходах Польши задержали семерых россиян
Фото департамента пограничной охраны Варминьско-Мазурского воеводства
За неделю на пунктах пропуска в Варминьско-Мазурском воеводстве задержали семерых россиян. Об этом сообщается на сайте департамента пограничной охраны.
Речь идёт о гражданах, которых разыскивали суды в Бранево, Бартошицах и Олецке за неоплаченные штрафы. Кроме того, в Безледах появились проблемы ещё у троих наших соотечественников.
Сначала 25-летний и 30-летний водители, прибывшие на переход, представили инспекторам поддельные ОСАГО на свои машины. Обоих мужчин передали полиции.
Затем на пункт пропуска приехал 31-летний гражданин России, которому выдали визу на основании приглашения от местного бизнесмена. Однако когда пограничники позвонили жителю своей страны, он сообщил, что впервые слышит об этом. В итоге визу россиянина отменили и отказали ему во въезде.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.