За неделю на погранпереходах Польши задержали семерых россиян

За неделю на пунктах пропуска в Варминьско-Мазурском воеводстве задержали семерых россиян. Об этом сообщается на сайте департамента пограничной охраны.



Речь идёт о гражданах, которых разыскивали суды в Бранево, Бартошицах и Олецке за неоплаченные штрафы. Кроме того, в Безледах появились проблемы ещё у троих наших соотечественников.

Сначала 25-летний и 30-летний водители, прибывшие на переход, представили инспекторам поддельные ОСАГО на свои машины. Обоих мужчин передали полиции.



Затем на пункт пропуска приехал 31-летний гражданин России, которому выдали визу на основании приглашения от местного бизнесмена. Однако когда пограничники позвонили жителю своей страны, он сообщил, что впервые слышит об этом. В итоге визу россиянина отменили и отказали ему во въезде.