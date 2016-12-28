Жителя Полесского района, застрелившего знакомого, арестовали до 17 февраля
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Полесский районный суд арестовал местного жителя, которого обвиняют в убийстве своего знакомого, до 17 февраля. Об этом сообщается на сайте инстанции.
"По версии следствия, в декабре 2016 года в Полесском районе З. на почве личных неприязненных отношений произвёл выстрел из огнестрельного оружия в знакомого Б., мужчина скончался на месте происшествия", — сообщается на сайте инстанции.
Следователи посчитали, что мужчина может скрыться от следствия и надавить на свидетелей. Ранее в региональном управлении СК возбудили
уголовное дело в отношении 27-летнего жителя посёлка Тургенево, который убил своего 36-летнего знакомого.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.