Жителя Полесского района, застрелившего знакомого, арестовали до 17 февраля

Полесский районный суд арестовал местного жителя, которого обвиняют в убийстве своего знакомого, до 17 февраля. Об этом сообщается на сайте инстанции.

"По версии следствия, в декабре 2016 года в Полесском районе З. на почве личных неприязненных отношений произвёл выстрел из огнестрельного оружия в знакомого Б., мужчина скончался на месте происшествия", — сообщается на сайте инстанции.