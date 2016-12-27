Очевидцы: из-за сильного ветра на тротуары и дороги падают деревья (фото)

В Калининграде из-за сильного ветра на тротуары и дороги упало несколько деревьев. Об этом сообщают очевидцы.

Одно из упавших деревьев перегородило тротуар на ул. Артиллерийской. Кроме того, на съезде с моста на ул. Генерала Озерова ветка дерева упала на автомобиль. Водителей призывают быть осторожнее.