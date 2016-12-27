Очевидцы: из-за сильного ветра на тротуары и дороги падают деревья (фото)
Фото сообщества автомобилистов Калининграда и области
В Калининграде из-за сильного ветра на тротуары и дороги упало несколько деревьев. Об этом сообщают очевидцы.
Одно из упавших деревьев перегородило тротуар на ул. Артиллерийской. Кроме того, на съезде с моста на ул. Генерала Озерова ветка дерева упала на автомобиль. Водителей призывают быть осторожнее.
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