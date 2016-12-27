Очевидцы: на Московском проспекте грузовик врезался в микроавтобус (фото)

Сегодня утром, 27 декабря, у мотеля "Балтика" в Калининграде столкнулись грузовик и микроавтобус. Об этом сообщили участники группы "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" на сайте "ВКонтакте".

По словам очевидцев, авария произошла около шести утра. В припаркованный у мотеля "Форд" врезался грузовик.

"Он там около недели стоит. Вчера вечером ещё целый был", — отметил один из пользователей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В пресс-службе регионального УМВД заявили, что авария обошлась без пострадавших.