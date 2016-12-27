Сотрудница салона связи украла из подсобки 15 смартфонов iPhone 6

В деле сотрудницы одного из калининградских салонов связи, которую подозревали в краже восьми смартфонов iPhone 6, появились новые подробности. Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, на самом деле девушка похитила из магазина 15 дорогостоящих телефонов.

Гаджеты предприимчивая калининградка продавала с рук на городском рынке. Сумма ущерба составляет около 570 тысяч рублей. Девушка может лишиться свободы на срок до двух лет. В отношении неё возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ ("Кража").