49-летний житель Правдинска забил до смерти 63-летнего соседа по квартире

В Правдинске 49-летнего мужчину подозревают в смертельном избиении 63-летнего соседа по квартире. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Пенсионера обнаружили мёртвым 23 декабря в одном из домов по улице Кутузова, на теле — множественные повреждения головы и туловища. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего").

По версии следствия, пожилого мужчину убили в ночь с 21 на 22 декабря. Его 49-летний сосед, будучи пьяным, напал на него из-за личной неприязни.



"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от сочетанной травмы головы, груди и живота. Все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления, включая его причины и мотивы, сейчас устанавливаются следственным путём", — сообщили в ведомстве.



Подозреваемого взяли под стражу. Следователи продолжают расследование уголовного дела.