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"Как мужик — мужику": на улице Островского клиент АЗС ударил девушку, объехавшую очередь

Автор: Виктория Мокрецова
13:56
  3687 9
  • Фото Клопс.Ru. Автор: Виктория Мокрецова
Фото Клопс.Ru. Автор: Виктория Мокрецова
Сегодня, 27 декабря, на заправке "Лукойл", которая находится на улице Островского в Калининграде, произошла драка из-за очереди к колонке. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы произошедшего.

Конфликт между мужчиной и женщиной начался около 11:00. По словам одной из свидетельниц потасовки, Ирины, ссора разгорелась из-за того, что девушка проигнорировала очередь.

"Очередь была приличная — машин 10-15, и та девушка просто нагло её объехала. Мужчина лет 40-45 на красном микроавтобусе, не очень опрятно одетый работяга, с ней начал ругаться. Я расплачивалась у кассы и тут смотрю — он ей с кулака по лицу как зарядит. Прямо как на ринге, как мужик мужику. Она, видимо, в шоке: на него накинулась, давай его ногами, руками бить", — рассказала Ирина.

Больше всего калининградку поразило то, что никто из присутствующих не заступился за девушку. Ни другие клиенты заправки, ни четверо находившихся поблизости сотрудников.

"Там такой начался замес: он — её, она — его. У этой девушки ребёнок в машине сидит 6-8 лет, мать выбежала, начала их разнимать. В итоге они разнялись, она давай его машину дубасить. Этот мужчина стал кричать, что вызовет полицию. Ну подрезала она его, но за что бить-то?" —  рассказала Ирина.

В пресс-службе УМВД факт случившегося подтвердили и отметили, что серьёзных повреждений участники потасовки не получили. В ведомстве также порекомендовали не доводить конфликты до применения физической силы, добавив, что это может привести к уголовной ответственности.

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9 комментариев Правила комментирования

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Карина М.
Карина М. #
14:08
Сначала бьёт женщину в лицу, а потом с визгом грозится полицию вызвать?! Настоящий "мужик".
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Карина М.
Карина М. #
14:10
В лицо, сорри.(((
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polyakovevgeniy
evgeniy polyakov #
14:12
Женщину не делает женщиной отсутствие между ног того, что есть у мужчины. Видимо наглость единственное, что в голове у нее. На окружающих  она положила, видимо за языком то же не стала следить. 
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Prist
Prist #
15:15
Её делает женщиной способность родить ребёнка.
А элемента этого не делает мужчиной, болтающаяся ветошь между ног!
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3133731338
31338 31337 #
14:12
Слабо зарядил как то, а вообще мужик не тот пошел, могли вместе дружно перевернуть её телегу в сторону и всё.
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Карина М.
Карина М. #
14:14
А ничё, что там ребёнок сидел? Или вы тоже из породы этих приматов? Тётку ни в коем разе не оправдываю.
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3133731338
31338 31337 #
15:09
Абсолютно ничё, пусть привыкает к суровым рашкованским реалиям! :))
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Prist
Prist #
14:50
Её поведение не даёт ему право на физическое оскорбление.
Ей надо написать заявление в полицию, предварительно сняв побои (справка о травме) в БСМП.
Место данного гегемоно - маргинального элемента, для начала, в СИЗО.
Этому "герою" там найдётся достойное применение.
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Prist
Prist #
15:02
Непонятно почему бездействовали работники заправки, обеспечение порядка на её территории - это их прямая обязанность!
Не должно быть места вакханалии, беспределу и самосуду!
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