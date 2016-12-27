"Как мужик — мужику": на улице Островского клиент АЗС ударил девушку, объехавшую очередь

Сегодня, 27 декабря, на заправке "Лукойл", которая находится на улице Островского в Калининграде, произошла драка из-за очереди к колонке. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы произошедшего.



Конфликт между мужчиной и женщиной начался около 11:00. По словам одной из свидетельниц потасовки, Ирины, ссора разгорелась из-за того, что девушка проигнорировала очередь.



"Очередь была приличная — машин 10-15, и та девушка просто нагло её объехала. Мужчина лет 40-45 на красном микроавтобусе, не очень опрятно одетый работяга, с ней начал ругаться. Я расплачивалась у кассы и тут смотрю — он ей с кулака по лицу как зарядит. Прямо как на ринге, как мужик мужику. Она, видимо, в шоке: на него накинулась, давай его ногами, руками бить", — рассказала Ирина.



Больше всего калининградку поразило то, что никто из присутствующих не заступился за девушку. Ни другие клиенты заправки, ни четверо находившихся поблизости сотрудников.



"Там такой начался замес: он — её, она — его. У этой девушки ребёнок в машине сидит 6-8 лет, мать выбежала, начала их разнимать. В итоге они разнялись, она давай его машину дубасить. Этот мужчина стал кричать, что вызовет полицию. Ну подрезала она его, но за что бить-то?" — рассказала Ирина.



В пресс-службе УМВД факт случившегося подтвердили и отметили, что серьёзных повреждений участники потасовки не получили. В ведомстве также порекомендовали не доводить конфликты до применения физической силы, добавив, что это может привести к уголовной ответственности.