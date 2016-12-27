В калининградском общежитии из-за проводки загорелся старый холодильник

В Калининграде полиция проводит проверку по факту возгорания комнаты в общежитии на улице Вагоностроительной.



Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 26 декабря о пожаре в соседней комнате сообщила 54-летняя жительница Калининграда.



По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за замыкания электропроводки старого холодильника. Кроме него в комнате размером 15 квадратных метров больше ничего не повреждено. Никто из людей не пострадал.



Проверка продолжается. Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.



В предновогодние дни сотрудники полиции рекомендуют гражданам быть особенно внимательными к вопросам противопожарной безопасности. Следует отказаться от эксплуатации неисправных отопительных приборов и электрооборудования, а также от их самостоятельного ремонта при отсутствии соответствующей квалификации.