В калининградском общежитии из-за проводки загорелся старый холодильник
В Калининграде полиция проводит проверку по факту возгорания комнаты в общежитии на улице Вагоностроительной.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 26 декабря о пожаре в соседней комнате сообщила 54-летняя жительница Калининграда.
По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за замыкания электропроводки старого холодильника. Кроме него в комнате размером 15 квадратных метров больше ничего не повреждено. Никто из людей не пострадал.
Проверка продолжается. Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.
В предновогодние дни сотрудники полиции рекомендуют гражданам быть особенно внимательными к вопросам противопожарной безопасности. Следует отказаться от эксплуатации неисправных отопительных приборов и электрооборудования, а также от их самостоятельного ремонта при отсутствии соответствующей квалификации.
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