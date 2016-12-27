26-летнего калининградца за хранение амфетамина и марихуаны могут лишить свободы на 10 лет
В Калининградской области 26-летнего жителя Багратионовского района могут на 10 лет лишить свободы за хранение наркотиков. Об этом сообщили в УМВД.
Во время досмотра задержанного калининградца у него обнаружили более 53 граммов каннабиса и 88 граммов амфетамина.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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